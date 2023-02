El Temps a Catalunya (01/02/2023) | RTVE Catalunya

Amb sol, estabilitat i molta calma ha començat el febrer i de nou amb bancs de boira gebradora a l’Altiplà Central. El fred,la inversió tèrmica i les gelades han tornat a ser protagonistes a les planes i fondelades de l’interior on els termòmetres han baixat fins els 2 a 7º sota zero. Un fred matinal que a hores d'ara es manté en zones enclotades, però que contrasta amb els valors de més de 15 º a la costa o al Pirineu afavorint que aquí l’amplitud tèrmica sigui de més de 20 ºC, ideal per agafar un bon refredat. Tot plegat són ingredients d’estabilitat atmosfèrica que ens deixa aquest anticicló que ens acompanyarà els pròxims dies. Ara bé, la setmana que ve les coses podrien canviar. Després, a tres quarts de quatre ho explicarem amb més de detall. Però a curt termini tranquil·litat. Avui s'espera sol i boira alta cap a l’Altiplà Central. Vent tramuntana i mala mar al nord de l’Alt Empordà. Dijous la Candelera riurà i molt, per què s’espera un dia de sol a tot arreu i de nou amb boira gebradora a Ponent i a l'Altiplà Central, on pot persistir fins al migdia. El vent bufarà moderat de mestral al sud i de tramuntana als cims del Pirineu i a l’Empordà, on es mantindrà la mala mar. La matinada tornarà a ser freda, amb inversió tèrmica i amb gelades en fondalades interiors i del Pirineu. De nou, l'amplitud tèrmica serà de més de 20 ºC en alguns punts... I es que de dia, tret de Ponent, a la resta l’ambient serà molt agradable amb màximes superiors als 14/16 ºC. Una bonança diürna que es farà més notable dies posteriors, especialment dissabte amb temperatures que fregaran els 20 ºC en alguns indrets.