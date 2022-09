El Temps (28/09/2022) - Forts xàfecs, tempestes, neu i temperatures més baixes

El temps a Catalunya aquest dijous vindrà marcat per l'augment dels núvols, algunes clarianes i per les precipitacions al Pirineu, Prepirineu i, sobretot, a les comarques de Girona i nord de les de Barcelona, on a la tarda podrien caure fins a 30 litres en només mitja hora. A més, poden anar acompanyades de tempesta, calamarsa i pedra. Les temperatures quedaran clarament més baixes i, en general, es mouran entre els 20 i els 25 ºC. La sensació serà de tardor. Demà el temps serà més tranquil i assolellat. Al matí, l'ambient serà fred arreu i força fresc a la costa, i encara tindrem ruixats a la costa central. Durant la tarda, també s'esperen a les comarques del nord-est, tot i que més irregulars que avui. El mestral es reforçarà al sud entre aquesta nit i demà al matí. Cap de setmana amb més bonança arreu, domini del sol i temperatures més altes, entre els 25 i els 30 ºC.