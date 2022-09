El Temps (28/09/2022) - Dimecres amb tots els ingredients meteorològics

El temps a Catalunya aquest dimecres vindrà marcat pel sol i els núvols prims. A la cara nord del Pirineu el cel estarà ennuvolat i cauran algunes pluges febles. A la tarda, al Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany i Alt i Baix Empordà cauran xàfecs, localment intensos i amb tempesta. Les temperatures pujaran una mica i s'assoliran els 22 ºC al Pirineu, els 25 ºC a l'interior i els 28 ºC a la costa. El vent de mestral seguirà bufant, sobretot fins al migda, a les comarques del sud de Lleida i Barcelona i, especialment, a les de Tarragona on es podran superar els 80/100 km/h. Demà tindrem més núvols, també més pluges al Pirineu, en forma de neu per sota els 1.900 m, i xàfecs al nord-est, on aniran acompanyats de tempesta i es podran acumular 30 litres en 1 horas. Les temperatures baixaran i l'ambient de tardor es farà més intens entre dijous i divendres. Cap de setmana més tranquil, assolellat i càlid. L'estiuet de Sant Miquel arribarà, doncs, però amb una mica de retard.