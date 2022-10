El Temps (17/10/22) | Setmana càlida i amb poques opcions de pluja

El temps a Catalunya aquest dilluns vindrà marcat per la nuvolositat abundant arreu i alguns ruixats de fang a l'oest. A la tarda s'obriran clarianes per Ponent, tindrem algun ruixat al Pirineu, mentre que a la costa i a l'est de Catalunya seguirem amb molts núvols. Les temperatures recularan, però seguiran assolint els 25 i 30 ºC. Els pròxims dies seguirem amb l'arribada de fronts desgastats que deixaran molts núvols i poques opcions de pluja. Núvols i calor en superfície que afavoriran nits suaus i migdies càlids durant tota la setmana.