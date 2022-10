El Temps (11/10/22) | Dimarts amb xàfecs al sud i Pirineu

El temps a Catalunya aquest dimarts vindrà marcat pels núvols, a estones abundants, i les pluges intenses a les comarques de l'extrem sud, on hi ha avisos activats per intensitat i acumulació. A la tarda hi haurà ruixats al prelitoral i al Pirineu. A la resta hi haurà força nuvolositat. Les temperatures quedaran més baixes (20-25 ºC). Demà, 12 d'octubre, hi haurà més estones de sol, però es formaran ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu. Catalunya Central i prelitoral. Els pròxims dies farà més sol, les temperatures pujaran i tindrem un nou estiuet durant el cap de setmana, amb màximes de 25 a 30 ºC. Ara bé, les nits seguiran fresques o fredes. Hi haurà marcada amplitud tèrmica.