El Temps (04/10/22) Sol i bonança el primer dilluns d'octubre

El temps a Catalunya aquest dimarts vindrà marcat per l'estabilitat, amb sol a la majoria de comarques, però amb més núvols entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on el cel quedarà variable. Les boires matinals de l'interior es desfaran i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu Oriental. Les temperatures màximes recularan a les comarques del nord. En general, es mouran entre els 24 i els 28 ºC, i per sobre dels 30 ºC a la vall de l'Ebre. Valors per sobre els habituals que afavoriran una notable amplitud tèrmica entre la nit i el dia, de fins a 20 graus al Pirineu. Demà es mantindrà el temps estable, però dijous arribaran pluges per les comarques del sud, on divendres podrien ser puntualment intenses i abundants. L'ambient d'estiu s'anirà apagant a finals de setmana.