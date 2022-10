El Temps (04/10/22) | Dimecres tranquil i amb menys estiuet

El temps a Catalunya aquest dimecres vindrà marcat per una relativa tranquil·litat, amb sol, núvols baixos a prop de la costa i boirines matinals. A l'extrem sud no es descarta alguna gotellada. Temperatures semblants o més baixes, amb màximes de 23 a 29 ºC, encara per sobre de les habituals. Demà cauran ruixats dispersos, al matí a la Costa Brava, i a la tarda a la meitat sud i a punts del Pirineu. Divendres lapluja arribarà a més comarques, sobretot del sud.