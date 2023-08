El Temps a Catalunya (29/08/2023) | RTVE Catalunya

Temperatures baixes per l'època que responen a l’entrada de nord canalitzada entre l’anticicló de les Açores i aquesta bprrasca italiana. Tot plegat, mantindrà la presència d’aire fred al damunt i, per tant, una lleugera inestabilitat tant avui com demà. Una inestabilitat que podria incrementar-se de nou el pròxim cap de setmana amb l’arribada d’aquesta DANA o gota freda sobre la península. Depenent de la seva posició final (difícil encara de precisar) es combinaría amb l’entrada de vent humit i de llevant, cosa que comportaría un inici de setembre amb un nou episodi de pluges i més fresca.