El Temps a Catalunya (29/09/2023) | RTVE Catalunya

Prepareu-vos per un cap de setmana d’estiu... a la tardor. Les temperatures continuen pujant. Les nits i matinades d’aquest cap de setmana seran tant o més suaus, càlides i tropicals que la d’avui: les mínimes rondaran entre 10 i 15º al Pirineu, de 15 a 18º a l’interior i de 19 a 21º al litoral. Serà de dia quan els termòmetres s’enfilaran fins a valors totalment d’estiu: tant avui ... com el cap de setmana a la costa rondaran els 30º i a la resta es mouran entre uns calorosos 32-36º, tot i que a Ponent i Ebre poden superar-los. Temperatures excepcionalment altes que, diumenge, podrien batre algun record... perquè seran fins a 11º superiors a les habituals a principis d’octubre. Perquè tenim aquesta calorada ara?... Per la tossuderia i la persistència de les altes pressions que afavoreix l’estancament atmosfèric i per tant, el reescalfament de l’aire càlid que tenim damunt. Penseu que aquests dies la massa càlida que tenim a 1500 metres d’altura porta associades temperatures properes als 20º... quan lo habitual en aquesta època són valors de 10-12º. Preneu paciència perquè aquesta dorsal anticiclònica persistirà pràcticament tota la setmana vinent, perdrà una mica d’intensitat però mantindrà la monotonia atmosfèrica, les altes temperatures... també mantindrà una setmana més, les precipitacions caient lluny de casa nostra