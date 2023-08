El Temps a Catalunya (23/08/2023) | RTVE Catalunya

La nit ha estat tórrida en molts indrets i roent en alguns barris de Barcelona, on no s’ha baixat dels 30 ºC. Valors que han estat entre 5 i 8º superiors a la Mitjana climàtica. Fins i tot, a l'Observatori Fabra de Barcelona, la mínima provisional ha estat de 29,4 ºC. Si abans d'acabar la jornada no baixa més tindrem la mínima més elevada de tota la sèrie des de l’any 1914.

Calor extrema també de dia que obliga a activar avisos a tot Catalunya, sobretot a l’interior, tant avui com demà per màximes superiors als 40 ºC. Temperatues escandalosament altes associades a aquesta potent dorsal anticiclónica que manté ben viva la glopada d’aire molt càlid que tenim al damunt.

Veiem llum al final del túnel. De moment, fins divendres es mantindrà l’onada de calor, però el cap de setmana, l’entrada del vent del nord ens enviarà aquest solc d’aire fred en altura deixant-nos fortes tempestes i una notable devallada de les temperatures.

Demà encara suarem i de valent amb valors de 35 a 40 ºC... però entre divendres i dissabte la calor afluixarà i ens plantarem al diumenge amb màximes inferiors 20 ºC al Pirineu i entre els 25 i 30 ºC a la resta. I les nits? Fins divendres seran complicades, però a partir de diumenge/dilluns caldrà recuperar els cobrellits, ja que baixarem dels 20 ºC a la costa, dels 15 ºC a l’interior i fixeu-vos... farà fred al Pirineu.