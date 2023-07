El Temps a Catalunya (10/07/2023) | RTVE Catalunya

La calor és intensa de dia i de nit. Una calor associada a una dorsal africana que afavoreix l’arribada d’una massa d'aire extremadament càlida. I és que, entre avui i demà, a 1500 metres d’altura tindrem valors de 28º (uns 12º superiors a la mitjana climàtica) que implicaran temperatures extremes en superfície. A partir de dimecres aquesta calor extrema minvarà, però la calor intensa, pròpia del juliol i de la canícula de l’estiu ens acompanyarà força dies. L’altre element a tenir en conte és la pols sahariana, perquè almenys fins dimecres, mantindrà un cel de color terròs i ajudarà a empobrir la qualitat de l’aire. Per tant, avui a la tarda les temperatures superaran els 30º a la costa i a la resta passaran dels 35º. Tot i que a Ponent, Vall de l’Ebre i punts de la Catalunya Central tornaran a tocar els 40º. De fet, els avisos per temperatures extremes estan activats a totes les comarques interiors. La nit tornarà a ser de mal dormir amb mínimes tropicals arreu i fins i tot tòrrides a punts del litoral i prelitoral. De dia, les temperatures seguiran pujant, sobretot a Ponent, Ebre, Catalunya Central i Prepirineu, on els termòmetres arribaran i fins i tot superaran els 40º. Demà, pràcticament totes les comarques tenen activats avisos de calor extrema. I és que tindrem temperatures fins a 9º superiors a les que tocaria en aquestes dates.