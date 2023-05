El paraíso de las señoras - Temporada 2 - Capítulo 11 | Ver serie

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7) VO

La Semana Americana comienza en "El paraíso de las señoras". Vittorio ha hecho cosas a lo grande y su regreso es recibido por todos con ilusión. Teresa fue encomendada por Vittorio con la tarea de promocionar la venta de jeans y cuando la chica los use, no pasará desapercibida. Mientras en Italia todo el mundo sigue con preocupación la evolución de la situación política en Hungría. La llegada de Rockfeller ha emocionado tanto a Rose como a Mori. Su esperanza es que él quede impresionado por su trabajo y acepte colaborar en el proyecto de expansión del Paraíso de las Damas. Pero justo cuando el evento está en su apogeo, alguien cruza las puertas del Paraíso de las Damas, y no es el multimillonario estadounidense.