El paraíso de las señoras - Temporada 2 - Capítulo 1 | Ver serie

El Paradiso está listo para reabrir, a pesar de los numerosos artículos periodísticos que empañan la reputación de Mori. El hombre obtiene el perdón de Teresa y para convencerla de que no queda nada entre él y Rose, le presenta a su ex esposa y su nuevo esposo, el actor Frank Aprile. Teresa, aliviada, acepta la propuesta de matrimonio de Pietro, pero decide ocultar su compromiso a todos. Comienzan las selecciones para las nuevas Venus: entre ellas la dulce Letizia, la descarada Federica y la hermosa Inés, recomendada a Mantovani por Jacobi, quien hace todo lo posible para demostrarle a Mori que ha cambiado. Pietro promueve a Teresa a la publicidad sin consultárselo y a ella no le hace gracia. Rose es responsable de los artículos difamatorios sobre Pietro, no Mandelli, y asigna a un reportero para que escriba un artículo sobre Jacobi y su pasado criminal.