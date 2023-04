El paraíso de las señoras - Temporada 2 - Capítulo 2 | Ver serie

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

"El paraíso de las señoras" organiza, como acto inaugural, un concurso de belleza entre las Venus, idea de Vittorio, el ex publicista. Mori aparece en el funeral de Mandelli para hacer las paces con Andreina, pero ella lo acusa de la muerte de su padre y decide vengarse, decidiendo dirigir ella misma la empresa. Jacobi es incriminado y emboscado por los Carabinieri mientras está con algunos contrabandistas de cigarrillos, pero logra escapar. Durante el evento de apertura, un reportero informa a Mori de la emboscada de Jacobi, Mori no sabe qué responder, pero Rose anuncia que Jacobi ya no tiene acciones. Ella es la nueva integrante de Paradiso.