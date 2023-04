El paraíso de las señoras - Temporada 1 - Capítulo 19 | Ver serie

Andreina se presenta en "El paraíso de las señoras" con una pistola. Pietro resulta herido en un brazo y a cambio de no denunciarla, su padre se compromete a dejarlo en paz. Vittorio se despide de su trabajo. El "Andrea Doria" se ha hundido, es el barco en el que viajaba Federico y además un hermano del contable trabajaba en él. Teresa no sabe que paso dar con Pietro, no sabe si confiar en él o no.