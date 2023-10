Serie El paraíso de las señoras: Episodio 3x90

Sub

Nicoletta pide a Ricardo que venga a hablar con ella. Luca Spinelli hace ver a Adelaide que Umberto es su punto débil y que se deja embaucar siempre por él. Tina consigue un contrato para cantar con el Sr. Recalcati, pero tiene que firmarlo su madre. Antonio está iniciando un negocio con Giovanni y su plan es casarse con Elena, pero los comentarios de Aldo le hacen sospechar. La recaudación de ropa en el Paraíso para la beneficencia, ha sido un éxito. Roberta está ayudando a Federico con su tesis y a cambio le pide el favor de que se haga pasar por su novio cuando sus padres vengan a Milán. Nicoletta pide a Vittorio que le de un puesto de trabajo hasta que nazca el bebé. El Sr. Recalcati se presenta en casa de Tina para decirle, ante su madre, que no la representará porque no confía en ella: Tina no entregó el contrato a su madre y lo firmó en su nombre.