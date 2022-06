Días de cine Días de Cine: Los jóvenes amantes Fanny Ardant y Melvil Poupaud son la pareja protagonista de “Los jóvenes amantes ” una deliciosa y atípica historia de amor dirigida por Carine... 00:02:47 Recomendado para mayores de 12 años

Días de Cine: Los jóvenes amantes Recomendado para mayores de 12 años Sinopsis Fanny Ardant y Melvil Poupaud son la pareja protagonista de “Los jóvenes amantes ” una deliciosa y atípica historia de amor dirigida por Carine Tardieu. Un melodrama tierno y emocionante sobre un flechaxzo y sus consecuencias. Un canto a la vida. Ficha técnica Géneros Cultura Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]