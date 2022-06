Días de cine Días de Cine:Entrevista completa con Nora Navas Aqui podeis ver la charla complera con la Madrina de Días De Cine de esta semana, la actriz Nora Navas, ganadora de sendos Goyas, por "Pa negre",... 00:38:37 Recomendado para mayores de 12 años

Días de Cine:Entrevista completa con Nora Navas Recomendado para mayores de 12 años Sinopsis Aqui podeis ver la charla complera con la Madrina de Días De Cine de esta semana, la actriz Nora Navas, ganadora de sendos Goyas, por "Pa negre", como actriz protagonista, y por "Libertad", como actriz de reparto, Con Navas hemos hablado, como no, de cine. Ficha técnica Géneros Cultura Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]