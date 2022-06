Días de cine Días de Cine: Tenor Mientras trabaja a tiempo parcial como repartidor de sushi, Antoine, un joven aspirante a rapero de los suburbios de París, conoce a la Sra.... 00:01:41 Recomendado para mayores de 12 años

Días de Cine: Tenor Recomendado para mayores de 12 años Sinopsis Mientras trabaja a tiempo parcial como repartidor de sushi, Antoine, un joven aspirante a rapero de los suburbios de París, conoce a la Sra. Loiseau, una eminente profesora de la Ópera de París. Asombrada por el talento del joven, ella lo introduce en el mundo de la ópera y le ofrece un puesto como alumno suyo. Temiendo que no le entiendan, Antoine, lo oculta a sus amigos y familiares pero esta doble vida lo agobia... En algún lugar entre la dorada y encorsetada clase alta parisina, y los duros suburbios en los que creció, Antoine tendrá que encontrar su propia voz. Ficha técnica Géneros Cultura Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]