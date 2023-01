Chema Marín y Álex Piñeiro vuelven a colaborar en la gala de los premios "Días de Cine". Este año su número es un homenaje a Olivia Newton- John, que falleció el año pasado. El tema se llama "Whenever You're Away From Me" y aparecía en la película "Xanadú", que Olivia Newton-John protagonizaba junto a Fred Astaire.