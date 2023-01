Culturas 2 - Con Alauda Ruiz de Azúa y María del Puy

Hoy hablamos de mujeres y de cine, felicitamos a la directora y guionista, Alauda Ruiz de Azúa por el espléndido recorrido que está teniendo su película 'Cinco lobitos' que acaba de ganar el Premio a Mejor Película europea en los Gaudí, que cuenta con siete nominaciones a los Feroz que se celebran el sábado y con once para los próximos Goya, entre ellas, Mejor película, guión y dirección novel. Nos acompaña en el programa, recién llegada de esos Gaudí en los que se ha rendido homenaje al director Agustí Villaronga, fallecido ayer a los 69 años y junto a ella, nuestra colaboradora, la productora audiovisual María del Puy Alvarado, charlamos también de dos cortos que hablan de feminismo, de igualdad, con una mirada muy personal, 'No me da la vida' y 'La loca y el feminista'. Hacemos un recorrido por algunos de los cortometrajes que optan a los Goya y nos detenemos, sobre todo, en dos, 'La entrega', de Pedro Díaz, que protagoniza Luis Barea quien también opta a los Premios de la Academia a mejor actor secundario, precisamente, por los 'Cinco lobitos' de Alauda, y 'Arquitectura emocional 1959' de Elías León Siminiani. Celebramos el año nuevo chino hablando de literatura, de música o de fotografía y os invitamos a leer dos novelas recientes de autores españoles: el debut del traductor Álvaro Llamas 'Esos días a finales de aquel año' y la nueva obra de la escritora Elvira Navarro, 'Las voces de Adriana'. Y nos despedimos con el último trabajo de la catalana de ascendencia irlandesa Núria Graham.