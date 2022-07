El de julio se estrena el documental que sigue a la famosa banda noruega durante cuatro años, compartiendo la historia de cómo tres jóvenes consiguieron su sueño imposible de triunfar en la música. A-ha. La película recorre los casi 40 años de carrera del grupo, desde su primer gran éxito, "Take on me" hasta la grabación de un Unplugged para la MTV a finales de la década de 2010.