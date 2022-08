RTVE.es os ofrece, en primicia, el estreno del tráiler de 'Historias para no contar', la nueva película de Cesc Gay que acaba de tener su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Tras el éxito de 'Sentimental', Gay presenta esta nueva comedia, que cuenta con un reparto estelar compuesto por Antonio De la Torre, Maribel Verdú, Jose Coronado, Quim Gutiérrez, Anna Castillo, Javier Rey, Verónica Echegui, Alex Brendemühl, María León, Chino Darín, Brays Efe, Alexandra Jiménez, Nora Navas, Alejandra Onieva y Eva Reyes. Se estrena el 25 de noviembre de 2022 en cines.



Historias para no contar es una comedia coral de cinco relatos. En palabras de Cesc Gay están “centrados en la vida sentimental de nuestros protagonistas y contados con mucha acción y ritmo en un tono y un humor muy ácido como el mismo título ya insinúa”. Aunque “en todas mis películas los hombres son los protagonistas, esta vez en Historias para no contar me atrevo a que ellas también lo sean, aunque mi mirada siempre va dirigida hacia ellos y, cómo no, a su patética incapacidad para afrontar sus emociones”.