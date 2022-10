Conexión vintage - México 86, la mano de Dios

En esta nueva entrega de Conexión Vintage, nos hemos reunido en el estudio A4 de Torrespaña, Marcos López, compañero de deportes, Juan Castro, compañero de Marca y el mítico periodista de TVE (ya retirado) Quique Guasch, para hablar de todo lo que pasó durante el mes de Junio de 1986 con ocasión de la disputa del mundial en México. No estaba destinado en principio a jugarse allí, sino en Colombia, pero la situación política de ese país motivó que fuera destinado a México que después de 1970 volvía a organizar una fase final. Y no fue fácil, porque un año antes, México y en particular Ciudad de México sufrió un duro terremoto de un 7,3 en la escala de Ritcher que casi obliga a suspender el mundial, pero por suerte para todos, no fue así.

A un mes del mundial repasamos los acontecimientos más destacados de aquella fase final, con nuestros invitados especialistas. Marcos López conoce como nadie, la historia del fútbol por su permanente curiosidad. Quique Guasch y Juan Castro, han conocido de cerca, al 10 a Diego Mardona, el dios de México 86. Si fue o no el mundial de Maradona, es algo de lo que hablamos mientras vemos las mejores imágenes. Pero no sólo fue Maradona, también jugaron con distinta suerte, Hugo Sánchez, Francescoli, Laudrup, Elkjaer Larssen, Butragueño, Ceulemans, Lineker, Platini, Rumenigge y muchos más grandes jugadores. Un mundial de 10 en cualquier caso.