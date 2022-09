Promoció de la segona temporada de 'La recepta perduda'

Diumenge 25 de setembre, s'estrena la segona temporada de 'La recepta perduda', el programa de RTVE Catalunya que rescata receptes tradicionals de la cuina catalana de la mà de Sílvia Abril. En el primer capítol, visita Tossa de Mar, un poble amb llarga tradició de cuina marinera on Sílvia Abril descobreix un plat propi dels pescadors: el cim i tomba.

'La recepta perduda' arrenca temporada amb l'objectiu de recuperar aquelles receptes de la cuina tradicional catalana que s'estan perdent. El viatge d'aquesta segona temporada portarà Sílvia Abril a Tossa de Mar, Caldes de Montbui, Girona, Molins de Rei i la Barceloneta, entre altres localitats, on descobrirà les receptes del suquet de peix, el cim i tomba, i els xuixos de la mà de persones anònimes, que li compartiran els secrets culinaris. El programa és també un recorregut per la història i les vivències d'aquestes persones respecte a la cuina.

El primer episodi la portarà a la comarca de la Selva, concretament a Tossa de Mar. La localitat té una potent tradició culinària que ha sabut conservar fins als nostres dies, basada en la cuina del peix. Un dels seus plats més emblemàtics és el cim i tomba, una recepta d'origen humil que cuinaven els pescadors a bord de la barca.

Sílvia Abril explorarà Tossa de Mar a la recerca d'un cuiner que li ensenyi a fer aquest plat i, a més a més, descobrirà com l'arribada d'Ava Gardner per rodar-hi una pel·lícula va transformar un senzill poble de pescadors en un municipi apreciat per turistes d'arreu del món.