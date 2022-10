RTVE Catalunya estrena 'Fet a mà', amb Juan Avellaneda

RTVE Catalunya estrena diumenge 'Fet a mà'. El popular dissenyador Juan Avellaneda farà un recorregut per tota Catalunya per conèixer històries d´artesans que han fet realitat els seus somnis. Al llarg de 8 capítols, Avellaneda descobrirà la història de 24 artesans i artesanes, amb qui aprendrà aspectes sorprenents del món de l´artesania i posarà en valor els seus oficis.

Cada capítol el protagonitzen tres artesans amb històries diferents però trets en comú, o bé que formen part d'una saga familiar, són autodidactes o mantenen viva una tècnica molt antiga. A cada capítol, el Juan estarà acompanyat d'un convidat referent en el sector de la cultura i la societat. Junts, visitaran el taller d'un artesà i a quatre mans faran una peça mentre coneixen detalls de com es crea. Personatges com Òscar Dalmau, Macarena Gómez o Nandu Jubany passaran per 'Fet a mà'.

Avellaneda descobrirà artesans amb una llarga història familiar on s'ha transmès l'ofici de generació en generació; artesans que després de prendre una gran decisió, la seva vida ha donat un gir de 180 graus; aprendrà tècniques ancestrals utilitzant materials com el paper, la fusta o el cuir; veurà com es poden actualitzar oficis tan tradicionals com el de torner, vidrier o saboner; s'adonarà de la importància de la constància, la motivació i l'empoderament per tirar endavant un projecte artesanal, i com la singularitat de cadascun els ha portat a arribar on són.

Finalment, al novè capítol de 'Fet a mà', Avellaneda s'inspirarà en totes les persones que ha conegut per crear una peça que reflecteixi l'essència del procés creatiu.