Mattie Ross, niña de catorce años, no se resigna a que no se haga justicia con el asesino de su padre, huido a territorio indio. Para dar caza a Chaney contrata al alguacil Rooster, viejo borrachín, pero con fama de valiente pistolero, que no quiere llevar la compañía de Mattie. Sí le acompaña La Boeuf, ranger de Texas, que busca a Chaney por el asesinato de un senador. Ante el valor que ha demostrado Mattie, Rooster decide admitirla en la expedición, aunque no cuenta con la aprobación de La Boeuf.