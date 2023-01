Sesión de tarde - Suerte heredada

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Nelly y Leo, jóvenes independientes, apenas se conocen y ya no congenian, pero tienen que organizarse para formar un hogar y cuidar de un bebé del que son tutores. Ambos tienen que compaginar su vida profesional: Nelly necesita entrenar para ser olímpica y Leo buscarse la vida como piloto de drones. Por si fuera poco el problema de no saber nada de niños, y atender cada uno a sus obligaciones, a Nelly no le entusiasma demasiado que Patrick, su maduro entrenador de esgrima, esté enamorado de ella y le pida en matrimonio, y a Leo que le despidan del trabajo cuando optó por alcanzar el cochecito del niño, que se deslizaba por una pendiente, antes que por el éxito empresarial.