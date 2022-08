Sub

Samantha trabaja en un editorial pero no está contenta porque el trabajo no es lo que esperaba. Cuando su mejor amiga la llama para que le ayude a preparar el festival de invierno de su ciudad natal no se lo piensa dos veces y decide regresar a casa. Además su padre se jubila como entrenador y le van a preparar un homenaje. Pero sus esperanzas de una visita tranquila se desvanecen cuando descubre que el famoso quarterback profesional Jake Gillette y antiguo amor de su juventud está también allí.