Una vez más, Doro no puede decir que no. Lleva a su exmarido Volker a su casa y le promete ser su cuidador temporal. Pero acaba de enamorarse de Moritz. Con yesos en un brazo y una pierna, Volker ahora se relaja en el sofá de la casa que solían compartir, sintiéndose extremadamente cómodo. Doro, sin embargo, se debate entre cuidar de Volker y pasar tiempo con su nuevo novio Moritz, quien encuentra a su exmarido cada vez más insoportable.