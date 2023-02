Sesión de tarde - Nunca te fíes de tu jefe

Durante los últimos quince años, Oskar se ha definido a sí mismo a través de su trabajo en su empresa, pero no le tienen en cuenta para el ascenso que él cree que merece y el cargo va para Raphael, un joven recién llegado y ahora el jefe de Oskar. Oskar no tiene idea de cómo lidiar con el triunfador Raphael, que amenaza con destruir todo lo que Oskar ha construido a lo largo de los años. No solo eso, también se entromete en la vida familiar de Oskar y llama la atención de su hija. Sin embargo, Oskar descubre que debajo del traje de negocios de Raphael late un corazón muy humano.