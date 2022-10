Cine - Los médicos y yo

Sub

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12) Sub VO

Durante un viaje de acampada, la familia Westphal descubre sorprendentemente que Marla tiene una enfermedad potencialmente mortal. Cuando ingresa en el hospital con un dolor abdominal intenso, el hallazgo de los médicos indican que sufre una peligrosa alergia que hará que sus órganos fallen gradualmente. Aunque Harald, su padre y ex oficial de la Bundeswehr, intenta evitar que su hija, de momento, desconozca la gravedad de su enfermedad, no lo consigue y Marla se enfurece con él; pero Harald no va a dejar a su hija al cuidado exclusivo del personal del hospital.