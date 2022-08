Svea Jerndahl, editora gerente en la empresa de su suegro, viaja personalmente hasta la casa de Erik, a quien ha contratado para escribir unos textos. Allí se enamora de Anders, fabricante de camas artesanales y amigo de Erik, pero Svea se culpa de la muerte de su marido y su hija hace 5 años, y no se atreve a disfrutar de la vida. Ella asumió la gerencia de la editorial cuando su marido murió y su suegro está muy orgulloso de ella, tanto que pretende entregarle la dirección de la empresa cuando se jubile. Sin embargo, Anders no puede dejarla marchar y trata de convencerla para no se resista a la felicidad y a dedicarse a la fotografía, que es lo que ella hacía antes de morir su marido.