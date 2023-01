Sesión de tarde - La flor de mi jardín

Kenan, viudo turco y Lissi, divorciada, viven cercados en un dúplex de Munich y en mundos diferentes. Él es un pequeño burgués respetuoso de la ley que no tolera el polvo en su casa y se dedica meticulosamente a cultivar rosas en el jardín. Ella, una escritora con éxito de ventas, no puede soportar toda la filistea de Kenan. Sólo hay una cosa que une a ambos: Lissi es la propietaria de la casa adosada de Kenan, a quien tiene alquilado. Lisi ve amenazada su casa cuando el banco le amenaza con una ejecución hipotecaria, por no pagar las cuotas. Esto también le afecta a Kenan, que no quiere moverse. Kenan incluso le ayuda después de un incendio en la casa de Lisi. Kenan, Jefe de Obra, de profesión, ve solo una solución al problema, que Lissi entregue la última parte de su trilogía del romance que está escribiendo, lo antes posible. Sin embargo, ella sufre de un bloqueo de escritor, como resultado de la separación de su ex marido infiel y editor Wolfgang, quien quiere un final feliz para su libro.