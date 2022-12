Sub

Una propuesta de matrimonio en el hotel de la isla no sale como estaba planeado cuando la novia se escapa y luego se derrumba misteriosamente. La propia vida romántica de Filipa no es más saludable ya que, a pesar de enamorarse de su colega el doctor Devin, parece no querer dejar a su exnovio Daniel.