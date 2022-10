Sesión de tarde - Difícil decisión

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

El segundo hijo de Nina Cramer llega más rápido de lo esperado, pero Lena Lorenz, la comadrona, está allí para apoyar a la madre durante el parto. Lena no puede decirles a los padres si el bebé es niño o niña. El recién nacido es intersexual.Pero Nina y su marido, Thomas, no quieren ser la burla del pueblo y él quiere que le operen al recién nacido. El Dr. Keller, como médico y Lena rechazan tal medida. El niño debe primero desarrollar su propia identidad. Solo entonces podrá decidir por sí mismo, si le gustaría someterse a una operación de reasignación de género, lo que supondría una intervención mayor en el cuerpo, pero también en la psique. Mientras tanto, la situación en Lorenzhof llega a un punto crítico. Con la ayuda de un amigo,Leo solicitó en secreto para la granja la protección como monumento y por otro lado, Basti y Franz están ocupados con los preparativos de su boda, hasta que aparece la madre de Franz, Margot, que se encarga de todos los preparativos, encargando lo que no quieren los novios.