Rebeldes en Canadá - Mañanas de cine

Canadá, segunda mitad del siglo XIX. Los soldados británicos, acaban de ejecutar al hermano de Víctor, joven trampero, quien se había mantenido neutral en la lucha por defender las condiciones tan duras que los ingleses les impusieron en el comercio de pieles. Víctor se ve mezclado en la revuelta contra James Sullivan, Director de la Compañía de la Bahía de Hudson, Canadá. Contra los consejos de Nina, su novia, Víctor acompaña a los sediciosos en el ataque a la factoría de pieles, para capturar a Sullivan; pero no lo encuentran y se llevan a Ann, hija del director de la compañía, para que les sirva de rehén. Víctor ha de custodiar a la joven y matarla en el caso de que los ingleses no se avengan a razones. Pero con lo que él no contaba es con enamorarse de ella. Cuando Víctor y Ann, se deciden a cruzar la frontera, en busca de la libertad, son denunciados por la celosa Nina y perseguidos por la Policía Montada.