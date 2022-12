Xavier Trias, Joan Carles Gallego i Juan Diego Botto

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Xavier Trias, exalcalde de Barcelona i alcaldable a les eleccions municipals de 2023 per Junts per Catalunya. A la tertúlia amb Toni Aira i Montserrat Nebrera, parlem de l'acord de pressupostos entre comuns i Govern amb Joan Carles Gallego, diputat d'En Comú Podem. Conversem sobre la llei de l'avortament amb Sílvia Aldavert, coordinadora de l'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius. Connectem amb Mavi Doñate, corresponsal de TVE a París, per saber com s'ha viscut la classificació de França per la final del Mundial després de guanyar al Marroc. I en parlem amb el comunicador i emprenedor social Mohamed El Amrani. I acabem programa conversant amb l'actor i director Juan Diego Botto, amb qui parlarem de l'espectacle Una noche sin luna, que representa aquests dies al Teatre Nacional de Catalunya.