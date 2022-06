Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Toni Cantó, president de l'Oficina de l'Espanyol de la Comunitat de Madrid. A la secció informativa parlem de l'incendi de Baldomà connectant amb Debbie Padilla des del poliesportiu, on entrevistem Jordi Galceran, president d'EMD de Baldomar. I parlem dels altres incendis amb Antonio Álvarez, alcalde de Corbera d’Ebre, i Maria Claustre, alcaldessa de Castellar de la Ribera. A la tertúlia amb Montserrat Nebrera i Toni Aira, conversem amb l'economista Josep Soler, director de l'Institut d'Estudis Financers. Parlem amb Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona, sobre les limitacions de Sant Joan. Connectem amb diferents punts d'incendis de Catalunya. Visitem l'Església de Santa Anna per parlar amb el Pare Peyo, que ens explica el seu problema de finançament. Incorporem a la taula a la periodista Isabel Ojeda per parlar dels robatoris i el canvi en el codi penal. I acabem el programa amb la secció de Víctor Amela, Xavier Sardà i Juan Carlos Ortega.