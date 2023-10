Toni Freixa: "El Barça és una víctima del cas Negreira"

L'exdirectiu del FC Barcelona Toni Freixa assegura que no està preocupat per la implicació del club en el cas Negreira, però sí "emprenyat". A la tertúlia esportiva del Cafè d'idees de Gemma Nierga, es pregunta per què els expresidents no han parlat sobre el cas: "Que ens expliquin per què ho mantenen. El Barça és una víctima", ha insistit en un debat amb Carme Barceló, Pitu Abril i Albert Font. Assegura que desconeixia l'existència dels pagaments a Negreira, però justifica que s'hagi mantingut la relació perquè hauria pogut perjudicar el club: "El que va ser una errada va ser començar això", assenyala Freixa.