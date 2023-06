Sónar Festival 2023: conversem amb Clara Aguilar

Gemma Nierga i Víctor Amela conversen al Cafè d'idees sobre el Sónar Festival 2023 amb Clara Aguilar, una de les seves participants. La proposta se celebra des d'aquest dijous i s'allarga fins dissabte. La compositora musical i artista escènica ens parla de l'experiment amb intel·ligència artificial en el qual participarà avui, i del seu espectacle inèdit per dissabte. Destaca que la música urbana està guanyant terreny al festival: "Ha obert una mica el panorama". I ens parla d'altres projectes on ha participat, com les bandes sonores.