'Si yo me pierdo', la revolució a l'Iran i el Nobel de Literatura

Xavier Sardà i Víctor Amela ens tornen a visitar al Cafè d'idees per acostar-nos tant reflexions com recomanacions culturals de tota mena. En aquesta ocasió, Amela ens presenta la seva darrera novel·la, Si yo me pierdo, parlem de la revolució a l'Iran i fem les travesses pel Premi Nobel de Literatura, entre altres temes.