'Segona Florada' d'Orchestra Fireluche amb Pau Riba, Disc Català de l'Any 2022

Connectem en directe amb el grup Orchestra Fireluche per anunciar-los que el seu treball Segona Florada amb Pau Riba s'han emportat el Disc Català de l'Any 2022 de Ràdio 4. En una conversa amb Gemma Nierga al Cafè d'idees, el component Domènec Boïgues ens explica com reben la notícia i com s'ha gestat el treball. I parlem de tot plegat amb Soraya Rodríguez, directora de Ràdio 4.