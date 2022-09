'Alcarràs', Javier Marías i 25 anys del 24 horas

Víctor Amela i Juan Carlos Ortega tornen una temporada més amb la seva secció, on connectem amb la directora del Canal 24 horas, Cristina Ónega, per parlar dels 25 anys d'emissió. Els col·laboradors també ens parlen del film Alcarràs, de la figura de Javier Marías i Jesús Quintero, així com alguna recomanació cultural.