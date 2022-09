Raül Romeva, l'enterrament d'Isabel II i l'EuroBasket d'Espanya

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Raül Romeva, vicesecretari general de prospectiva i Agenda 2030 d'Esquerra. A la secció informativa parlem amb Rosa Lujan, membre de la plataforma "No a les vaquetes" de Santpedor. A la tertúlia amb Neus Tomás i Carles Fernández, connectem amb el Fora de Plató, que entrevista l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau. Connectem amb Enrique Pallás des del Tribunal Superior de Justícia Valencià, avui que declara Mònica Oltra. Parlem de l'enterrament de la reina Isabel II amb Anna Bosch, excorresponsal de TVE al Regne Unit. I conversem amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la UOC, sobre les imatges que ha deixat el dol. Connectem amb Francisca González, periodista RTVE, des de La Palma, un any després de l'erupció del volcà Cumbre Vieja. I acabem el programa amb la tertúlia esportiva amb els periodistes Carme Barceló, Pitu Abril i David Figueira, on parlem de l'EuroBasket que ha guanyat Espanya.