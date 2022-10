Ramon Espadaler, Imma Viudes i 'La piel del tambor'

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avançar i diputat del Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. A la tertúlia amb Mila Pérez Oliva i Carles Fernández, connectem amb Isabel Ojeda des del Departament d'Interior per conèixer els detalls de la destitució d'Estela al capdavant dels Mossos, i en parlem amb Imma Viudes, portaveu sindicat dels Mossos SAP-Fepol. Connectem amb Rodolfo Irago des de Torrespaña per valorar l'actualitat política des de Madrid. Anem a París per parlar amb el corresponsal d'RNE Antonio Delgado sobre la vaga a França. Queco Novell i Manu Simarro ens regalen una nova edició de El Galliner Polític. I acabem el programa entrevisten Amaia Salamanca i Carlos Cuevas, que ens presenten la pel·lícula La piel del tambor.