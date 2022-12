El Tribunal de Comptes celebra l'audiència prèvia de la causa del desviament de fons de l'1-O

El Tribunal de Comptes celebra l'audiència prèvia de la causa sobre el suposat desviament de fons per al referèndum de l'1-O i l'acció exterior del govern. Entre els acusats hi ha una trentena d'ex alts càrrecs del govern català, com l' ex president Carles Puigdemont i l' ex vicepresident Oriol Junqueras. En aquesta jornada participen els representants legals: el fiscal del tribunal, l'acusació popular representada per societat civil catalana i els advocats de tots els demandats. Es tracta de l´últim pas abans de la celebració del judici

La Fiscalia reclama als demandats 3,4 milions d'euros: 1,2 destinats a la preparació del referèndum i 2,2 a l'acció exterior del govern. L'advocat Gonzalo Boye, que exerceix la defensa de l'ex president Carles Puigdemont, ha sol·licitat la paralització del judici donada la condició d'eurodiputat del demandat i la seva inmunitat associada.