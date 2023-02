Premis Goya 2023, judici a Laura Borràs i comptes de Netflix

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a tres nominades als Premis Goya 2023: Elisa Sirvent, nominada a Millor Direcció de Producció per Alcarràs; Suevia Sampelayo, nominada a Millor Diseny de Vestuari per La piedad; i Sylvia Steinbrecht, nominada a Millor Direcció d'Art per Los renglones torcidos de Dios. A la secció informativa parlem de l'ajuda humanitària pels terratrèmol de Turquia i Síria amb Mar Companys, membre de la junta i experta en ajuda humanitària de Lafede.cat. A la tertúlia amb Antonio Baños i Rafa López, connectem amb Anna Forment i Isabel Palacios des del TSJC per saber l'última hora del cas de Laura Borràs. Debatem sobre la llei contra les ocupacions amb Montse Serrano, advocada del Col·lectiu Ronda, i amb Alberto Izquierdo, secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Parlem de la llei de benestar animal amb Cristina Ibáñez, coordinadora d'AnimaNaturis a Catalunya. I acabem el programa amb la secció d'en Pep Prieto parlant de cinema i sèries, i també de la polèmica decisió de Netflix amb Elena Neira, professora d'estudis de comunicació de la UOC.