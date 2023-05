Pere Culell i Enrique Figueredo ens presenten el llibre 'Mala gent'

Pere Culell i Enrique Figueredo ens presenten Mala gent. Un viatge per la ment criminal en 12 casos reals. En una conversa a la secció de cine i sèries de Pep Prieto al Cafè d'idees de Gemma Nierga, ens expliquen com sorgeix aquest llibre i què hi trobarem. I també ens revelen quines són les seves pel·lícules de cinema negre preferides.