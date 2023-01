Núria Orriols presenta 'Convergència. Metamorfosi o extinció'

La periodista Núria Orriols ens presenta Convergència. Metamorfosi o extinció, un assaig que va des de la construcció de lideratge d'Artur Mas fins a la sortida de Junts del Govern. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens acosta algunes de les conclusions del seu treball: "La causa de la desaparició és la corrupció. Hi ha una nova generació vol introduir un accent sobiranista". La periodista del Diari ARA explica que la generació d'Oriol Pujol va apostar per Mas com a transició entre Pujol pare i Pujol fill: "Mas canvia la idiosincràsia. La transició no acaba sent". I defensa que el gen convergent és present a Junts i està "en pugna constant amb l'altra ànima": "Aquesta Convergència pragmàtica està tornant".